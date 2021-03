Informatique : une start-up lance un ordinateur réparable à volonté

Est-ce bientôt la fin des ordinateurs à la durée de vie limitée ? Alors qu'actuellement, changer une pièce de son appareil est souvent une prise de tête, sur le marché, de premiers modèles dont tous les composants sont échangeables et réparables vont bientôt faire leur apparition.

Cela va nous changer des ordinateurs jetables actuels, où les composants sont collés, rivetés, et sur lesquels on est obligé de tout casser dès que l’on veut remplacer la moindre pièce. Là, tout sera très simplement démontable, un peu comme du Lego. On pourra facilement remplacer la batterie, l’écran, la carte mère. On pourra même changer uniquement une touche du clavier si elle est cassée. Chaque composant aura un code-barre qui permet d’avoir sa référence et les instructions pour l’installer.

Et pour les téléphones ?

C’est la start-up Framework qui vient d’annoncer ce premier ordinateur portable réparable par n’importe qui, et d'autres devraient suivre. C’est un petit boitier d’un centimètre d'épaisseur en aluminium, qui ressemble d’ailleurs à un Macbook. La preuve qu’il est possible d’avoir un ordinateur à la fois design et réparable. On espère qu’il servira d’exemple, car plus d’appareils réparables, cela signifie moins de déchets et plus de produits que l’on pourra reconditionner et acheter d’occasion.

Cette innovation a existé pour les téléphones. C’était le projet Ara de Google et les téléphones modulaires de LG et Lenovo. On pouvait changer l’appareil photo, ajouter une deuxième batterie ou des haut-parleurs plus puissants. Mais tous ont été abandonnés autour de 2016-2017. À l’époque, il y avait tellement de nouveautés sur les téléphones que l’on en changeait souvent. Aujourd’hui, il y a beaucoup moins de changements d’une génération à l’autre. C'est donc peut-être l’occasion de relancer l’idée.