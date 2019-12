Il sera désormais possible de transférer ses données de Facebook vers Google, et inversement

C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui stockent des photos, de la musique ou des fichiers sur Internet : on va pouvoir les faire passer très facilement d’une plateforme à l’autre. Facebook a présenté lundi, dans le cadre du projet Data Transfer Project mis en place en 2017 avec Google, Apple, Twitter, et Microsoft.

Tout va commencer avec Facebook. Si vous hésitiez à fermer votre compte, parce que vous avez de vieilles photos bloquées à l’intérieur. D’ici quelques jours, vous aurez une option pour les transférer automatiquement vers Google Photos. Cela se passera dans les paramètres. Il y aura deux, trois boutons à cliquer. Mais plus besoin de tout télécharger, puis de tout remonter vers un autre service.

Et ça ne marchera que vers Google Photos ?

On commence avec Google Photo, et au fur et à mesure, on va ajouter d’autres services : Instagram, Apple Photo, etc. Vous l’avez dit, cela va aussi fonctionner pour la musique. Bientôt, on pourra transférer ses listes de lectures de Spotify à Deezer, à Youtube, à Apple Music… Ses fichiers de Dropbox vers iCloud, Onedrive ou Google Drive.

Tout cela grâce au "Data Transfer Project", un service mis progressivement en place par les géants d’internet (Facebook, Apple, Google, Microsoft, Twitter, etc.). Ils y ont été un peu contraints et forcés par la Commission Européenne. Et c’est tant mieux ! Parce qu’on ne sera plus enfermé dans un service. On pourra facilement passer à la concurrence. Et cela commence aujourd’hui avec les photos Facebook.