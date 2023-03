Hameçonnage, virus... Ces dangers auxquels vous vous exposez en regardant «Avatar 2» en streaming illégal

Avec plus de 13,85 millions d'entrées en France, Avatar 2 : La Voie de l'eau a été un formidable succès dans les salles obscures. Le blockbuster américain a même totalisé plus de 2 milliards de dollars de recette tout en devenant la troisième production la plus vue de l'histoire. Une véritable "Avatar mania" qui se poursuit désormais sur des sites internet illégaux. Alors que le film n'est pas encore disponible en France sur les plateformes de streaming, certains tentent malgré tout de le dénicher sur le net, à leurs risques et périls.

En effet, à en croire les résultats d'une étude menée par NordVPN et relayée par BFMTV, chaque lien renvoyant vers le film sur un site de streaming douteux comporterait en moyenne 1,6 alerte de cybersécurité. Autrement dit, sur dix liens recensés par le service de réseau privé virtuel, 16 menaces ont été relevées par NordVPN. Par conséquent, en parcourant l'un de ces sites, vous risquez à coup sûr d'infecter votre ordinateur. Concrètement, cliquer sur ces liens vous expose à du hameçonnage, à des liens malveillants, voire à des virus. Dans ce dernier cas, vos données pourraient être endommagées, voire carrément supprimées.

"Top Gun : Maverick" également concerné

Le long-métrage de James Cameron n'est pas le seul à être particulièrement recherché ces derniers temps et à présenter des risques non-négligeables pour votre sécurité informatique. The Banshees d’Inisherin présente une moyenne de 1,25 alerte par lien. Enfin, visionner le retour en force de Tom Cruise dans Top Gun : Maverick sur ce genre de site est également bien périlleux puisque le film comptabilise huit menaces sur dix liens proposés.

Et si la plupart des moteurs de recherches parviennent à bloquer les sites dangereux, ce n'est pas le cas de Twitter où l'on retrouve pléthore de liens renvoyant vers ces pages web nuisibles. Une tendance particulièrement vraie pour Top Gun : Maverick qui fait l'objet de comptes Twitter dédiés à la mise en avant de ces liens sur lesquels il est donc fortement déconseillé de cliquer.