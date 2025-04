Les premières images du nouveau «Avatar» dévoilées à Las Vegas

Les fans l'attendaient avec impatience : James Cameron a dévoilé la première bande annonce du film "Avatar : Fire and Ash", diffusée au CinemaCon à Las Vegas. D'après le réalisateur, ce troisième volet de la saga à succès "Avatar" sera plus long qu'"Avatar : La Voie de l'eau", d'une durée de trois heures et 12 minutes.

De méchants Na'vi. Des volcans géants. Des bateaux aériens. Les toutes premières images d'"Avatar : Fire and Ash'", suite de la saga parmi les plus rentables de tous les temps, ont été dévoilées ce jeudi à Las Vegas.

Le film, qui sortira en décembre, "élargit le magnifique monde de Pandora et introduit deux nouveaux clans", a expliqué l'actrice Zoe Saldana, depuis la scène du CinemaCon, grand raout des propriétaires de salles de cinéma.

Des images époustouflantes

Le réalisateur James Cameron, s'exprimant dans un clip préenregistré depuis la Nouvelle-Zélande, où il termine le film, a déclaré que les héros devaient "affronter non seulement les envahisseurs humains, mais aussi de nouveaux adversaires, le Peuple des cendres". Dans les images dévoilées, les héros Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Saldana) sont à bord de gigantesques vaisseaux en bois avec d'énormes créatures bleues ressemblant à des raies. Le convoi est attaqué par le Peuple des cendres, qui ressemble aux Na'vi mais porte des coiffes rouge vif et tire des flèches enflammées.

James Cameron avait auparavant révélé que le nouveau volet de la saga serait plus long qu'"Avatar : La Voie de l'eau", d'une durée de trois heures et 12 minutes. Deux autres films "Avatar" sont prévus pour 2029 et 2031. Les deux premiers volets d'"Avatar" ont été des succès commerciaux sans précédent, respectivement premier et troisième films les plus rentables de tous les temps. Ils ont rapporté au total plus de cinq milliards de dollars à l'échelle mondiale.