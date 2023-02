États-Unis : un iPhone de première génération, vendu aux enchères pour un montant record

Pour une somme équivalente à celle de 40 iPhone 14 Pro Max, la version haut de gamme du dernier smartphone d'Apple, un Américain a fait l'acquisition d'un iPhone… de première génération. L'appareil, commercialisé pour la première fois en 2007, a été vendu 63.356 dollars aux enchères ce week-end, comme le rapporte BFMTV s'appuyant sur un article du site iMore.com.

Équipé d'un tout petit appareil photo de deux mégapixels et d'un écran de seulement 3,5 pouces (contre 6,7 pour les versions premium actuelles), le smartphone se trouvait encore dans son emballage et n'a jamais été utilisé. Il avait été offert à une esthéticienne en 2007 en guise de récompense pour le nouvel emploi qu'elle venait de décrocher.

100 fois le prix originel de l'iPhone premier du nom

Hélas, en raison d'un problème de compatibilité avec Verizon, son opérateur téléphonique de l'époque, la jeune femme n'avait pas pu utiliser le téléphone qui ne fonctionnait alors qu'avec l'opérateur AT&T. Bien lui en a pris puisque 16 ans plus tard, l'objet s'est revendu pour plus de 100 fois son prix originel de 599 dollars.

Le prix de ces iPhone d'origine, encore conservés dans leurs emballages, a grimpé en flèche ces dernières années. L'un d'entre eux avaient été vendu pour près de 40.000 dollars l'année dernière. Une tendance sur laquelle n'a pas tardé à surfer cette heureuse détentrice du précieux appareil. "Je me suis dit : 'Oh mon Dieu, je pense que j'ai l'original !'. J'ai appelé mon fils et je lui ai dit 'Va chercher le téléphone et assure-toi qu'il n'est pas ouvert'", a-t-elle raconté auprès du site Business Insider. Pour cette esthéticienne, hors de question néanmoins de financer un voyage sous les tropiques avec cet argent mais plutôt de "soutenir" son entreprise, à savoir un salon de tatouage cosmétique ouvert en octobre dernier.

Commercialisé pour la première fois en 2007, l'iPhone apparaissait à l'époque comme une véritable révolution à l'heure où le marché des smartphones se voulait encore embryonnaire. Et fait aujourd'hui le bonheur des collectionneurs amoureux de technologie.