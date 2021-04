Musique en streaming : pourquoi l’UE s’attaque à Apple et défend Spotify

DÉCRYPTAGE

L'Union européenne engage un bras de fer contre Apple. Bruxelles a attaqué vendredi le géant américain pour "abus de position dominante". Une prise de position forte, qui trouve son origine dans un conflit vieux de deux ans. Europe 1 vous explique.

30% de frais par abonnement

Au départ, c'est Spotify qui a porté plainte en 2019 : la plateforme musicale reprochait à Apple d'utiliser l'AppStore, son magasin virtuel, de manière déloyale. En effet, pour écouter de la musique sur leur iPhone ou leur iPad, les utilisateurs doivent passer par l'AppStore pour choisir leur application Spotify, Deezer ou encore Qobuz. Les utilisateurs peuvent ensuite payer un abonnement. Mais il y a deux ans, Spotify avait porté plainte devant la Commission européenne car Apple lui facturait 30% de frais par abonnement.

Vendredi, Margrethe Vestager, la Commissaire européenne à la Concurrence, a donné raison à l'entreprise suédoise : "pour atteindre celles et ceux qui utilisent Apple, les fournisseurs de musique en streaming sont obligés de passer par l'Apple Store et d'accepter les règles imposées par Apple. Apple est en situation de monopole".

La marque à la pomme se défend

Apple interdit, de plus, aux plateformes de musique de signaler qu'on peut s'abonner moins cher via leur site internet. Et le géant américain met en avant sa propre plateforme de streaming à des prix compétitifs.

La marque à la pomme va donc devoir répondre à la Commission européenne. Elle se défend déjà en rappelant que grâce à elle, Spotify est devenu le plus grand service de streaming en Europe. Reste qu'entre temps, Spotify a tout simplement renoncé à vendre ses abonnements premium via l'application pour iPhone.