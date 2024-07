Énergie score, détection de l'apnée du sommeil... Que promet la Samsung Galaxy Ring, petit bijou de technologie ?

Imaginez donc un bijou en titane avec une légère forme de vague et une alliance bardée de capteurs pour que vos données de santé soient mesurées en permanence sans que vous y pensiez. C'est ce que promet la Samsung Galaxy Ring. "La bague va permettre de collecter toutes ces données. L'intelligence artificielle derrière va les analyser et va faire des prescriptions", explique François Hernandez, vice-président de Samsung France. "Des fois, on se sent un petit peu moins en forme, mais on ne sait pas exactement où on en est. Les utilisateurs vont vite se rendre compte qu'en fonction de ce qu'ils font dans la journée, ça a des impacts sur leur niveau d'énergie."

Détecter l'apnée du sommeil

Un "énergie score" qui va s'afficher chaque jour sur votre téléphone avec des conseils à la clé. La Galaxy Ring pourra même détecter l'apnée du sommeil. C'est une option en cours d'homologation pour le marché européen. Mais l'idée, c'est bien de la garder 24 heures sur 24. "On peut l'avoir pour dormir et donc notamment pour le suivi de toutes les métriques liées au sommeil. C'est vraiment hyper efficace. Mais en termes de rayonnement, on est en dessous de ce que va faire une montre connectée ou même un smartphone. Donc il n'y a vraiment aucun risque de ce côté-là."

La Galaxy Ring sera en vente à partir du 24 juillet à 449 €, pas d'abonnement ensuite pour le suivi des données. Le marché de la bague connectée pourrait peser 750 millions de dollars en 2030, soit six fois plus qu'à l'heure actuelle.