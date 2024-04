Samsung reprend la place de numéro un des ventes de smartphones selon une étude

La marque à la pomme, Apple, a écoulé plus de 50 millions d'iPhone de janvier à mars, soit 17,3% du marché mondial, et 9,6% de moins que l'année dernière à la même période, selon un communiqué d'IDC publié lundi. C'est la chute la plus conséquente des cinq plus importantes entreprises du secteur.

Samsung "a réaffirmé avec succès sa position de premier fournisseur de smartphones au premier trimestre", note Ryan Reith, vice-président de l'antienne d'IDC dédiée à ce marché, avec plus de 60 millions d'appareils vendus (-0,7% sur un an), soit quasiment 21% du gâteau.

Croissance pour deux marques chinoises

Les chinois Xiaomi et Transsion enregistrent eux de fortes croissances au premier trimestre : 34% et 85% respectivement. Xiaomi, en troisième place, a vendu près de 41 millions d'unités. IDC s'attend à ce que les deux leaders "maintiennent leur emprise sur le haut de gamme du marché", souligne Ryan Reith, "mais la résurgence de Huawei en Chine, ainsi que les gains notables de Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus, et Vivo vont probablement pousser les deux fournisseurs à chercher des domaines d'expansion et de diversification".

En tout, les livraisons mondiales de smartphones ont augmenté de 7,8% d'une année sur l'autre pour atteindre 289,4 millions d'unités au premier trimestre 2024. Après les problèmes de pénurie et d'inflation, qui ont entraîné une chute des ventes, le marché a repris des forces, selon IDC. "Il s'agit du troisième trimestre consécutif de croissance des livraisons, ce qui est un indicateur fort qu'une reprise est en cours", indique le cabinet.

Nabila Popal, directrice de recherche, constate au passage que le comportement des consommateurs a changé. Ils "optent pour des appareils plus coûteux, sachant qu'ils les conserveront plus longtemps", observe-t-elle.