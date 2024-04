Et si les géants de la technologie devenaient les constructeurs automobiles de demain ?

Après une phase de partenariats, comme entre Renault et Google ou entre Stellantis et Amazon, de plus en plus d'entreprises technologiques investissent le secteur automobile avec de grandes ambitions. Une tendance de fond qui est devenue possible grâce à l'évolution des voitures, de plus en plus connectées et électriques.

Samsung et sa batterie révolutionnaire

Samsung, deuxième fabricant de smartphones dans le monde, annonce pour 2026 une batterie révolutionnaire. Elle permettra de recharger une voiture électrique en neuf minutes et aura une durée de vie record, promet le géant sud coréen. Il y a aussi le groupe électronique chinois, Xiaomi, qui vient de lancer sa toute première voiture, une berline dont 100.000 exemplaires ont déjà été commandés en 48 heures.

Des nouveaux venus qui profitent des évolutions du marché, explique Guillaume Crunelle, responsable des activités automobiles au cabinet Deloitte. "L'arrivée du véhicule électrique de manière massive a pour tendance de faire sauter le verrou du véhicule thermique. Et donc ça ouvre la possibilité pour de nouveaux acteurs de regarder un marché mondial de plus de 90 millions de véhicules beaucoup plus ouvert aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années", explique-t-il.

Apple renonce à son projet

Mais réussir à fabriquer une voiture en masse et en parvenant à se différencier, ce n'est pas donner à tout le monde. Apple vient de renoncer à son projet après pourtant dix ans de travaux, 2.000 salariés mobilisés et une somme proche des 10 milliards de dollars partis en fumée.