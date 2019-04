Des problèmes d'écran signalés sur le nouveau téléphone pliable de Samsung

Samsung a annoncé jeudi qu'il allait inspecter quelques-uns de ses Galaxy Fold, son nouveau modèle très attendu de smartphone pliable, certains journalistes chargés de le tester ayant fait état de graves problèmes d'écrans brisés.

Une poignée de reporters basés aux États-Unis a reçu en avance le dernier né du géant sud-coréen, qui sera mis en vente pour 1.980 dollars (soit 1.750 euros), et fait état de défauts dès les premiers jours d'utilisation. Le Galaxy Fold doit être lancé la semaine prochaine. "Après seulement deux jours, l'écran du Galaxy Fold que j'ai reçu pour l'évaluer est totalement cassé et inutilisable", a twitté Mark Gurman, de Bloomberg.

Some test models of Samsung's $2,000 foldable phone are having screen malfunctions. @MarkGurman breaks down the damage pic.twitter.com/kfnsraJEhX