Comment notre usage des drones a évolué

LA FRANCE BOUGE

Tout ceux qui ont vu des images de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en direct ont pu l'apercevoir. Les pompiers ont utilisé un drone afin d'avoir une vision d'ensemble du brasier. Il y a encore quelques années, les drones n'étaient pourtant que de simples jouets. Aujourd'hui, leur apport est non négligeable dans de nombreux domaines.

Clément Christomanos, président et co-fondateur UAVIA spécialisée dans les drones gérés à distance, rappelle dans La France bouge sur Europe 1 qu'au moment de la création de son entreprise "en 2014, 2015, il y avait des drones sous tous les sapins de Noël".

"Un virage technologique" et "la réglementation" ont favorisé l'évolution de l'usage des drones

Le déploiement des drones "dans le monde de l'industrie et dans des usages un peu plus complexes et utiles" résulte de deux facteurs. Le premier, c'est "un virage technologique puisque beaucoup d'entreprises se sont mises à travailler sur ces sujets". "On avait perçu la valeur énorme que pouvaient représenter ces outils-là dans le monde industriel", explique-t-il pour son cas personnel.

D'autre part, Clément Christomanos précise que "la réglementation a permis d'accompagner le développement de la filière et de ses usages sur beaucoup de thématiques". "On entend parler de drones dans le domaine de la construction, on entend parler de drones dans le domaine de la sécurité..."

"Plusieurs scénarios d'usage" des drones dans le domaine de la sécurité

Dans ce dernier secteur, la société de Clément Christomanos propose "plusieurs scénarios d'usage" des drones ainsi que "plusieurs types de données" comme "la vidéo, mais également des caméras thermiques". "L'un des premiers scénarios est d'utiliser le drone un peu comme un agent de sécurité qui ferait une ronde", détaille-t-il.

Dans ce cas de figure, "le drone va permettre de détecter et remonter l'information pour qu'un agent puisse intervenir, si cela est nécessaire". Le drone peut également être utilisé en cas "d'urgence" : "On va avoir à 4h du matin, une alarme qui va sonner sur un site industriel. On propose d'envoyer le drone en éclaireur à distance et regarder ce qu'il se passe." Cela ressemble justement à l'usage qu'en ont fait les pompiers lors de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame.