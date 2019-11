"C'est un record que je fais pour la société" : le record de la plus longue distance parcourue par un véhicule à hydrogène battu

REPORTAGE

Un record de plus pour Bertrand Piccard. Le pilote suisse était cette fois au volant d'une voiture pour établir, mardi, le record du monde de la plus longue distance parcourue par un véhicule à hydrogène : de 700 kilomètres. La voiture n’a été chargée qu’une seule fois, au départ lundi de Sarreguemines, en Moselle. Elle a terminé son périple 24 heures plus tard au Bourget. L’objectif de son pilote : démontrer que l’hydrogène est une solution pour l’évolution de l’automobile. Europe 1 était à bord du véhicule.

"Là, on est à 711 et il reste 95 kilomètres d’autonomie. En conduisant de manière un petit peu écologique, on va même dépasser les 800 kilomètres". Bertrand Piccard veut toujours aller plus loin. "L’hydrogène, ce n’est pas le futur, c’est le présent. Cela m’amusait de faire un record avec une voiture de série, sur une route normale", explique le pilote. "Ce n’est pas un record que je fais pour moi. C’est un record que je fais pour la société. Toutes ces nouvelles technologies, c’est un nouveau cycle qui commence. Chacun peut y participer."

"Il faut une fabrication locale d'hydrogène"

En 24 heures, dans son SUV Hyundai, le Nexo, Bertrand Piccard a accueilli le président de la région Grand Est, Philippe Richert, le Grand-duc Henri du Luxembourg et les ministres Bruno Le Maire et Elisabeth Borne. A tous, il a fait passer ce message : il faut investir. "Il faut absolument, maintenant, développer beaucoup plus l’infrastructure. Et il faut une fabrication locale d’hydrogène."

Il est arrivé au Bourget avec le Prince Albert de Monaco. Et toujours avec l'esprit de compétition. "Je ne sais pas si je vais réussir à vider ce réservoir", plaisante Bertrand Piccard. Le record a été homologué par huissier : 778 kilomètres parcourus avec encore 49 kilomètres d'autonomie affichés au compteur.