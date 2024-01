CES de la Vegas : l’intelligence artificielle au cœur des nouveautés attendues cette année

Place à l'intelligence artificielle. Le plus grand salon au monde consacré aux produits tech grand public, le Consumer Electronics Show (CES), s’ouvre ce jeudi à Las Vegas (États-Unis). Il accueille plus de 3.500 exposants venus du monde entier, parmi lesquels les grands groupes internationaux et des petits poucets en quête de développement.

Et cette année, l’intelligence artificielle est partout, encore plus que lors de l’édition 2023. Téléviseurs, voitures, santé… L’intelligence artificielle sera pratiquement au cœur de toutes les innovations. "Chaque entreprise ici essaye de répondre à ces questions : 'comment réussir à l’intégrer', 'comment cela va-t-il nous rendre plus innovant ? Plus efficace ?', c’est sûrement la technologie la plus passionnante de ces dernières années", a affirmé Richard Kowalski, spécialiste de l’évolution des entreprises au sein de la CTA (Consumer Technology Association), société organisatrice de l'évènement.

Une vision du futur

Et pour cause, plusieurs présentations ont déjà eu lieu, notamment celle de Ballie, en avant-première. Ce petit robot format ballon jaune de Samsung, est un assistant personnel à la maison qui va se déplacer, se connecter aux appareils électroménagers. Grâce à l’intelligence artificielle, il va apprendre les habitudes de ses propriétaires et il va anticiper certains besoins. L’autre géant Sud-Coréen LG a, lui aussi, présenté son petit robot pour maison connectée.

D’autres enseignes ont également présenté les futurs écrans télévisés de nos maisons. Certains pourront par exemple être complètement transparents ou reconnaître le contenu diffusé et améliorer automatiquement la qualité des images. À noter qu'à l'origine, le salon est consacré à l’électronique, à l'image des écrans qui y sont présentés ou des robots ménagers. Mais depuis quelques années, le salon se dirige de plus en plus vers les thématiques de l’environnement et de l’énergie.