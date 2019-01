CES 2019 : on a testé la brosse à dents connectée

DEPUIS LE CES

C'est un moment un peu boudé par certains Français : 23 % des personnes sondées par l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) en 2017 se brossent les dents moins de deux fois par jour. Les objets connectés peuvent-ils changer la donne et faire de ce passage obligé un rendez-vous plus efficace et moins fastidieux pour tout le monde ? Europe 1 a voulu en savoir plus en testant la Colgate M1, la brosse à dents connectée de Colgate.

Une brosse à dents "normale" ? Le premier contact est visuel : "Ça ressemble à une brosse à dents normale", estime notre animatrice, Anissa Haddadi, testeuse de la Colgate M1. Contrairement à d'autres objets similaires (voir encadré), il s'agit d'une brosse à dents manuelle. L'utilisateur doit d'abord télécharger l'application "Colgate Connect" puis jumeler l'outil avec son smartphone, via Bluetooth, en agitant la brosse.

On doit ensuite faire un brossage "comme d'habitude" pour que l'application analyse la routine de l'utilisateur. Et c'est un petit choc pour notre testeuse d'un jour : elle n'a brossé que 19% de ses dents ! "C'est parce que je me suis brossé les dents pendant seulement 23 secondes." Pour les passages suivants, le petit appareil calcule le temps et la surface du brossage. Les dents qui méritent plus de brossages sont indiquées en jaune sur l'application.

" Pendant les premiers jours, je vais peut-être essayer de mieux me brosser les dents "

Qu'est-ce que cela donne dans la durée ? Notre animatrice est sceptique : "Je ne suis pas sûre de le faire tous les jours, c'est rigolo une fois. Pendant les premiers jours, je vais peut-être essayer de mieux me brosser les dents, regarder où je les brosse et où je ne les brosse pas, et après je retournerai à ma brosse à dents classiques."

Kit d'essai à 25 euros. Côté coût, la Colgate M1 est vendue au prix de 24,95 euros, qui est un "kit d'essai" avec une brosse à dents, deux dentifrices et l'application Colgate Connect. Ensuite, pour les convaincus, le programme de 12 mois comprend une brosse à dents, une pile et deux tubes de dentifrice, avec une tête de rechange, une pile et deux têtes de rechange envoyées tous les trois mois. Il est vendu à 59,95 euros.