CES 2019 : Netatmo veut sécuriser l’accès à la maison avec sa sonnette connectée

DEPUIS LE CES

Après les caméras de surveillance, le spécialiste français de la maison connectée Netatmo a dévoilé à l’occasion du salon Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas une sonnette intelligente connectée. "La sonnette vidéo intelligente est idéale pour ne plus manquer de visiteurs ou de colis. C’est la meilleure réponse à la demande croissante de solutions pour sécuriser l’entrée du domicile", explique Fred Potter, fondateur de Netatmo. Reliée à une application pour smartphone, tablette et ordinateur elle permettra à son propriétaire de regarder qui se présente chez lui.

De nombreux concurrents sur les rangs. Netatmo n’est pas le premier à se lancer sur le marché des sonnettes connectées. Amazon a récemment racheté la start-up américaine Ring qui commercialise le même type de produits. Comme ses concurrentes, la sonnette de Netatmo envoie une notification à son utilisateur lorsqu’une personne se présente devant la porte, même si elle ne sonne pas. Lorsqu’elle sonne, le propriétaire reçoit l’image Full HD grand angle en direct et peut parler, via son smartphone. La caméra fonctionne également de nuit.

Respect de la vie privée. Pour se démarquer, la start-up française mise sur le respect de la vie privée et la simplicité d’utilisation. Netatmo assure que les communications sont chiffrées de bout en bout et que l’historique d’appels et de conversations ne sont stockées que sur une carte microSD interne. Au démarrage, la sonnette peut s’installer à la place d’une sonnette existante et ne nécessite pas l’intervention d’un électricien. Enfin, elle peut être connectée aux autres objets de la maison - comme une serrure connectée - grâce à HomeKit d’Apple ou l’application IFTTT, pour ouvrir la porte à distance à la personne qui se présente.

La sonnette intelligente de Netatmo sera disponible au deuxième semestre pour un prix qui n’a pas été communiqué.