CES 2019 : LG va commercialiser un téléviseur enroulable

DEPUIS LE CES

Avoir un téléviseur qui disparaît lorsque l'on ne souhaite plus le voir au milieu de son salon. C'est l'idée qui a guidé LG pour son téléviseur enroulable, que la marque a officialisé lors du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas. Présenté sous forme de prototype lors de l'édition 2018, il sera commercialisé au printemps. Baptisé LG Signature OLED TV R, le téléviseur est composé d'un petit meuble à poser par terre et d'un écran capable de s'enrouler pour se loger dans le meuble à la demande. Il utilise les dernières technologies du marché et embarque une puissante base de son Dolby Atmos.

La technologie située dans le meuble principal. Le modèle final n'est pas très différent du prototype présenté il y a un an. L'écran géant de 65 pouces sera commandé par une télécommande qui permettra à son utilisateur de le rentrer intégralement dans le meuble principal ou de la laisser dépasser légèrement pour afficher des informations pratiques. La sortie ou le rangement complet de l'écran prend environ dix secondes. L'écran étant suffisamment fin pour s'enrouler, toute la technologie et les connecteurs ont été intégrés dans la base principale. On y retrouve notamment les prises HDMI, USB ou les sorties son.

Compatible avec les assistants intelligents. Concernant l'écran, LG a choisi une dalle OLED 4K qui offre une image de très haute qualité et un meilleur taux de contraste que les écrans LCD. La télévision sera également compatible avec l'assistant intelligent d'Amazon, Alexa. LG ne communique pas de prix pour le moment, mais il devrait dépasser les 8.000 euros, le tarif actuel de la télévision ultra-fine de LG.