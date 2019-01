CES 2019 : Harman imagine une voiture ultra-connectée

DEPUIS LE CES

Une voiture ultra-connectée. C’est ce qu’a imaginé le spécialiste de l’audio et de la connectivité Harman qui présente au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas une voiture équipée d’un assistant ultra intelligent et capable de faciliter les communications entre les passagers et avec l’extérieur. Mixant assistant intelligent, écran tactile, systèmes de communication et gestion des objets connectés, le système sera intégré dans de premiers véhicules dès 2019.

Personnalisation pour chaque conducteur. Première étape : lorsque le conducteur s’installe à bord, le système le reconnait grâce à un outil de reconnaissance faciale. Une fois son visage détecté, le système de navigation et de divertissement affiche le profil de l’utilisateur. Il peut alors accéder automatiquement à ses réglages de conduite, d’écoute de musique, mais aussi à ses playlists Spotify, à ses podcasts préférés et à son agenda.

Assistant vocal à bord. L’assistant vocal intégré dans le système lui suggère alors de débuter le guidage jusqu’au lieu de son premier rendez-vous. En détectant qu’il arrivera en retard en raison de la circulation plus dense qu’habituellement, le système propose au conducteur d’envoyer un message aux autres personnes présentes au rendez-vous pour les prévenir de son arrivée retardée. Un simple "oui" suffit à valider l’envoi. "Les interactions à la voix font partie du futur, notamment dans la voiture", assure Michael Moser, président de la division Lifestyle chez Harman à Europe 1. "Cela crée une nouvelle façon de communiquer et offre de nouvelles possibilités pour utiliser des services en conduisant", ajoute-t-il.

De la même manière, il est possible de demander à l’assistant intelligent de trouver un restaurant grâce à l'application de réservation Yelp, ou de trouver une place de parking. Pour éviter d’avoir un descendre de son véhicule pour payer son stationnement, le système intègre plusieurs solutions de paiement dont celle de Samsung, Samsung Pay.

Mieux communiquer dans la voiture. Outre la connexion, Harman va également proposer des technologies visant à favoriser les communications avec l’extérieur de la voiture. Pour éviter que le bruit ambiant, comme les jeux des enfants ou les conversations des autres passagers ne gênent un appel, Harman intègre un système de réduction de bruit. Baptisé ClearChat, il diminue très fortement le bruit environnant. D’après les tests que nous avons pu effectuer, le résultat est très étonnant et le bruit de la voiture totalement supprimé par le système.

Un second système, utilisant les mêmes outils, permet de mieux échanger entre les passagers assis au premier rang et ceux installés tout à l’arrière du véhicule grâce aux micros intégrés dans l’habitacle.