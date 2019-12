Bientôt, les bus pourront rouler… en crabe

L’innovation continue dans les transports en commun malgré la grève contre la réforme des retraites. Une nouvelle génération de bus arrive à Paris et Marseille. La nouveauté ? Ils pourront rouler en crabe pour manœuvrer plus facilement. Cela devrait changer autant la vie des passagers que celle des conducteurs. Parfois, le bus reste bloqué, impossible de tourner dans une petite rue parce qu’une voiture est mal garée. Il ne peut pas non plus se coller au trottoir parce qu’il y a des livreurs. Pourtant, les chauffeurs sont plutôt doués dans les manœuvres.

Les nouveaux bus, eux, auront les quatre roues directionnelles. Cela veut dire qu’on pourra les manœuvrer dans un tout petit espace, comme une valise à roulettes. Ils pourront tourner sur eux-mêmes, se garer en crabe et se faufiler dans les plus petits trous de souris de la circulation.

Inspirés des tramways

En fait, ils se sont beaucoup inspirés des tramways : on a du mal à distinguer l’avant de l’arrière. C’est un bus électrique, il ne fait pas de bruit. Les roues sont repoussées dans les quatre coins pour donner plus de place. Donc il peut accueillir une centaine de personnes, contre 75 pour les bus simples actuels.

En plus, le plancher est totalement plat, et au ras du trottoir. Du coup, plus besoin de rampe et on pourra monter directement avec une poussette ou un fauteuil roulant. Et évidemment, ils seront climatisés pour ne plus vivre l’enfer en été. C’est Alstom qui les fabrique actuellement près de Strasbourg. Ils seront en service dès la fin de l’année prochaine en Île-de-France et Marseille devrait suivre un peu après.