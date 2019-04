Avec Twitch Sings, Twitch imagine un karaoké mondial virtuel

Imaginez, vous êtes dans votre chambre en train de chanter votre chanson préférée mais, au lieu de votre seul miroir, vous êtes suivi par des milliers de personnes à travers le monde. C’est l’idée de base de Twitch Sings, sorte de karaoké 2.0 qui vient d’être lancé par la plateforme de streaming Twitch.

Un karaoké interactif

Pour y accéder, il suffit simplement d’avoir un compte Twitch et de télécharger gratuitement Twitch Sings. Pour jouer, le principe est simple : vous choisissez une chanson parmi les 2.000 titres disponibles (il y en a pour tous les goûts : les Beatles, Elton John, Run DMC, Bruno Mars, Kesha, etc.), vous vous filmez, vous chantez et vous observez les réactions de vos spectateurs. Pour les plus timides, il est aussi possible de se créer un avatar personnalisé qui évolue sur une scène de concert virtuelle.

L’intérêt de Twitch Sings par rapport à un jeu de karaoké, c'est l’interactivité. Ça a fait le succès de la plateforme sur les jeux vidéo et ça s’applique parfaitement au karaoké. Pendant que vous chantez, les spectateurs peuvent vous laisser des petits mots ou bien vous lancer des défis, par exemple chanter en tirant la langue (celui-là est un peu débile mais très drôle à regarder). Et ça va même plus loin puisqu’il est possible de chanter en duo. Sur le tchat, vous proposez une chanson et l’un de vos spectateurs peut vous rejoindre. Vous pouvez donc lancer une chanson à Paris et la finir à Tokyo.

Twitch veut séduire au-delà des "gamers"

Pour Twitch, l'enjeu est crucial : il s'agit de montrer que la plateforme peut être plus qu'un repaire de "gamers". Twitch est devenu très populaire grâce aux jeux vidéo : des dizaines de milliers de spectateurs y suivent en même temps des "gamers" stars qui jouent en direct. Des gens qui se filment en direct en train de faire une activité et d’autres qui les regardent : c’est cette simplicité qui fait aujourd’hui de Twitch LA plateforme qui monte.

Certes, Twitch va au-delà du jeu vidéo. On trouve déjà des chaînes dédiées aux tutos, à l’art ou encore au débat. C’était sur une chaîne Twitch que des ministres avaient discuté avec des jeunes pendant toute une journée, dans le cadre du Grand débat national. Mais tout cela reste encore confidentiel. Désormais, la plateforme veut passer la vitesse supérieure et proposer ses propres applications. Twitch Sings est la première !