Avec l'application Eat's possible, trouvez un restaurant selon vos préférences alimentaires

Baptisée Eat's possible (à prononcer avec l'accent anglais), une nouvelle application répertorie les restaurants selon les préférences alimentaires. Elle permet de dénicher les restaurants qui conviennent selon le régime de chacun : végétarien, végan ou encore allergique au gluten ou aux fruits à coque par exemple.

Pour ce faire, il suffit d'entrer dans l'application ses préférences gustatives ou ses contraintes alimentaires et de lancer une recherche dans une ville ou même dans le quartier dans lequel on se trouve. L’application est collaborative puisque les utilisateurs peuvent ajouter eux-mêmes leurs restaurants favoris et laisser des commentaires.

500 restaurants répertoriés en France

Cela permet de découvrir de nouvelles adresses et aussi de trouver des restaurants qui ne proposent pas que des plats adaptés à un seul régime alimentaire. Grâce à Eat's possible, on trouve le restaurant qui correspond à la fois au végétarien et à l'ami viandard qui l'accompagne.

Il y a pour l’instant 500 restaurants répertoriés, surtout dans les grandes villes comme Paris, Bordeaux et Lyon mais l'application est aussi disponible à Aix-en-Provence, Nice ou Biarritz.