Des sièges morpho-stimulants pour faire de l'exercice dans les embouteillages

Faire de l’exercice, assis et dans les embouteillages. C’est une innovation qui pourrait intéresser tous ceux qui passent des heures assis en voiture : un siège qui fait faire du sport au volant. Il fallait y penser : après les sièges chauffants, les sièges massants, il y aura bientôt des sièges morpho-stimulants. C’est-à-dire qu’ils vont appuyer délicatement sur plusieurs points très précis le long des cuisses. Ce qui, en principe, devrait stimuler les muscles exactement comme si on était en train de marcher.

Un siège pour se dégourdir les jambes

En voiture, on recommande de s’arrêter régulièrement pour se dégourdir les jambes. Dans le cas contraire, le conducteur risque des problèmes de circulation, d’affaiblir les muscles de ses hanches, ce qui peut entraîner des problèmes de dos. Sauf que dans les embouteillages, il est un peu plus compliqué de pouvoir faire une pause. D’où cette idée d’utiliser le siège pour faire de l’exercice.

Pour l'instant, le projet est dans les tiroirs des constructeurs haut de gamme. Le groupe Jaguar-Land Rover travaille dessus. Ils pourraient en faire une option, automatiquement associée à leurs sièges massant. Et ce ne sera pas réservé au conducteur. Tous les passagers pourront en profiter.

Une solution pour le mal des transports ?

C’est une vraie tendance dans l’automobile. Après la vitesse, la sécurité, la consommation, les constructeurs s’intéressent maintenant au bien-être à bord. Un exemple : ils cherchent tous actuellement une solution au mal des transports. C’est tout simplement ce qui pourrait faire la différence, demain, quand les voitures seront autonomes. On choisira plus facilement celle dans laquelle on peut passer des heures sans se faire des escarres et sans avoir la nausée. Pour les constructeurs, c'est une question de survie.