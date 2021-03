2020, année record pour la fibre en France

Peut-être à la faveur du confinement, l'année 2020 a marqué une progression record du déploiement de la fibre optique en France, où le nombre d'abonnés au très haut débit atteint désormais 14,7 millions, selon les données publiées jeudi par l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep). "Au cours du quatrième trimestre, la progression du nombre d'abonnements à très haut débit s'est accélérée" avec "1,1 million d'accès supplémentaires", selon l'Arcep.

14,7 millions d'abonnements

"Le nombre d'abonnements à très haut débit atteint désormais 14,7 millions", soit une progression de près de 3,3 millions (+29%) par rapport à la fin 2019, selon l'Arcep. Le nombre total d'abonnements à très haut et haut débit a lui atteint 30,6 millions, "soit (...) une progression de 2,7% sur un an" qui "n'avait pas été observée depuis 3 ans", note l'Arcep.

Côté installation de fibre, les déploiements des opérateurs ont atteint "des niveaux inégalés" jusqu'à présent, a indiqué l'Arcep.

En 2020, les opérateurs ont rendu plus de 5,8 millions de nouveaux locaux accessibles à la fibre, soit une nette accélération par rapport à 2019 où ils avaient rendu 4,9 millions de locaux accessibles. Au total, au 30 décembre, 24,2 millions de locaux étaient donc désormais éligibles aux offres fibres en France, soit une hausse de 31% en un an, selon l'Arcep.

Faire "reculer la fracture numérique"

"La mobilisation de l’État aux côtés des collectivités territoriales et des opérateurs fait reculer chaque jour un peu plus la fracture numérique", s'est félicité le secrétaire d’État au numérique, Cédric O. Mais "nous restons vigilants car le chantier n’est pas achevé et de nombreux territoires restent à couvrir" a indiqué le secrétaire d’État.

Le gouvernement "a accru récemment son soutien aux investissements des collectivités territoriales en apportant 570 millions d'euros supplémentaires pour assurer la généralisation des réseaux de fibre optique dans l’ensemble des territoires, y compris les plus ruraux", a-t-il ajouté. Le gouvernement affiche l'objectif d'une France entièrement fibrée d'ici à 2025.