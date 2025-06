Wimbledon 2025 : malchance pour les Français, découvrez les affiches du premier tour

Le traditionnel tirage au sort du tableau principal de Wimbledon s'est déroulé ce vendredi. Les Français qualifiés connaissent désormais leur adversaire au premier tour et le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs sous étiquette tricolore n'ont pas été épargnés.

Les Français ont joué de malchance au tirage au sort de Wimbledon, vendredi, avec un duel Monfils-Humbert au premier tour et trois membres du Top-6, dont Novak Djokovic, comme adversaires pour les autres tricolores.

Le début de semaine va forcément voir Ugo Humbert, huitième-de-finaliste l'an passé, ou Gaël Monfils, le vétéran tricolore de 38 ans, quitter le gazon britannique de manière précipitée. Les chances de survie apparaissent aussi peu élevées pour Alexandre Müller, 40e mondial, tombé sur l'épouvantail Djokovic, finaliste des six dernières éditions (quatre victoires puis deux défaites).

Alcaraz face à Fognini

Giovanni Mpetshi Perricard, huitième-de-finaliste en 2024 comme Humbert, devra se frotter à l'Américain Taylor Fritz, cinquième mondial. Arthur Rinderknech sera lui opposé au N.3 Alexander Zverev.

Le numéro un mondial Jannik Sinner lancera son tournoi contre son compatriote italien Luca Nardi, 21 ans et 94e mondial. L'Espagnol Carlos Alcaraz, double tenant du titre, devrait avoir une entame plutôt confortable contre l'Italien Fabio Fognini, 130e mondial.

Débuts faciles pour Sabalenka

Chez les dames, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka affrontera la Canadienne Carson Branstine, tombeuse de la numéro un française Loïs Boisson au premier tour des qualifications.

La Tchèque Barbora Krejcikova, tenante du titre, défiera la sensation philippine Alexandra Eala, demi-finaliste en mars à Miami, tandis que l'Américaine Coco Gauff, récemment titrée à Roland-Garros, sera opposée à l'Ukrainienne Dayana Yastremska.

Tirage difficile pour Elsa Jacquemot

Du côté des Françaises, Varvara Gracheva (111e) affrontera la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (108e) tandis que Diane Parry (113e mondiale) jouera contre la Croate Petra Martic (139e), issue comme elle des qualifications.

Le tirage le plus difficile revient à Elsa Jacquemot (115e), opposée à la Polonaise Magda Linette, actuelle 27e mondiale. Il y aura aussi un duel britannique entre Emma Raducanu et Mingge Xu, seulement 17 ans et issue des qualifications.