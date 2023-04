Volley : Tours s'adjuge sa 11e Coupe de France en dominant en finale Nice dans la Halle Carpentier

Tours a fait parler l'expérience et respecter les pronostics en battant sèchement Nice trois sets à zéro (25-21, 25-21, 25-18) pour remporter sa onzième Coupe de France hommes de volley, dimanche à la Hallle Carpentier à Paris. Le TVB, détenteur du record de titres dans la compétition et sacré la fois précédente en 2019, prend ainsi sa revanche de la saison dernière, où il avait perdu en finale contre Chaumont.

Il lance également parfaitement sa fin de saison avec dans le viseur un neuvième titre de champion à l'issue des play-offs qui débutent le week-end prochain et qu'il aborde dans la peau du numéro 1 de la saison régulière. Il affrontera en quarts Montpellier, son bourreau en finale du championnat la saison dernière. "Le niveau du championnat monte en puissance. On va jouer tout de suite contre Montpellier, qui se sera reposé ce week-end. Cela va être très ouvert et délicat" a déclaré au micro de BeIn Sports Marcelo Franckowiak, l'entraîneur brésilien de Tours.

Nice sans expérience

Nice ne participera pas à ces play-offs et, à la recherche d'un premier trophée majeur, disputait sa première finale de Coupe de France. Le club entraîné par l'ancien passeur du Brésil et des Bleus, Rafael Redwitz, n'a rien pu face à l'expérience et la puissance de feu du TVB, qui a mené toutes les manches de bout en bout et s'est de nouveau appuyé sur son pointu brésilien Aboubacar Dramé Neto (18 points dont 3 contres).

"Il n'y a pas eu photo. Tours a beaucoup de repères, enchaîné les bonnes performances depuis deux ans. Nous avons moins de repères, cela s'est vu. Nous, on a essayé de trouver des solutions, comme toute l'année" a réagi de son côté Redwitz.