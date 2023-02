«Ça me prend énormément de temps» : cette autre passion à laquelle s'adonne le volleyeur Earvin Ngapeth

Le volleyeur de l'équipe de FranceEarvin Ngapeth possède plus d'un talent. Machine à smatchs sur les parquets de volley, l'attaquant des Bleus sait aussi se montrer talentueux dans la musique. C'est ainsi que le natif de Saint-Raphaël a décidé de sortir un nouvel album intitulé "Palmarès". Un album qui traduit sa passion pour le rap. "C'est une réédition du premier (album) où on a rajouté cinq morceaux", a-t-il expliqué dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

La star du volley français avait sorti un premier album de rap intitulé Big Earvi en juin dernier. Un passe-temps musical donc auquel le volleyeur consacre beaucoup de temps : "Cela me prend énormément de temps. La culture hip hop, le rap, c'est quelque chose qu'il faut faire avec sérieux, avec respect j'ai envie de dire donc c'est important pour moi de ne pas le sortir que pour le sortir mais de le faire bien", a-t-il raconté au micro de Céline Géraud.

"Comme défendre un titre"

Évoluant dans le club italien de Modène depuis 2014, pour Earvin Ngapeth "sortir un album c'est comme défendre un titre". Le rap, "c'est ma passion depuis tout jeune, ça m'accompagne dans ma carrière de sportif", a décrypté le joueur de volley. Et lui-même l'avoue, depuis ses débuts dans l'univers musical, il "a bien évolué". "Quand j'écoute les morceaux d'avant, ça fait rigoler", a-t-il ironisé dans Europe 1 Sport.

Plusieurs titres sont à retrouver dans son album, donc un qui lui tient particulièrement à cœur et qui résume sa personnalité : "Babidi". "Babidi c'est un personnage dans le dessin animé Sangoku qui avait la faculté d'avoir plusieurs casquettes, de faire plusieurs choses en même temps et je trouve que ça me représentait bien : le fait d'être sportif et de faire de la musique", a expliqué Earvin Ngapeth.

Actuellement en Slovénie pour disputer un match de Coupe de d'Europe avec son club de Modène, le champion olympique sait ainsi partager son temps, entre carrière sportive et carrière artisitique.