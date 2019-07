VIDÉO - Un fan enflamme un concert avec un maillot de Thiago Silva sur le dos, le joueur veut le rencontrer

C'est un fan qui va peut-être bientôt rencontrer son idole. Un jeune Anglais nommé Alex a eu la bonne idée de mettre son maillot de Thiago Silva avant d'aller au concert du rappeur Dave, qui a une chanson à la gloire du défenseur, lors du célèbre festival de Glastonbury.

Une assurance impressionnante sur scène

Alors forcément, quand Dave cherche un membre du public pour chanter avec lui son tube "Thiago Silva", Alex, déchaîné, tape dans l’œil du rappeur avec son maillot au numéro 2. Et comme le jeune homme assure le show une fois sur scène devant des milliers de personnes, tous les éléments sont réunis pour que la vidéo devienne virale et arrive jusqu'à Thiago Silva. C'est justement ce qui s'est produit grâce à l'aide de la BBC qui a filmé toute la scène et qui l'a posté sur son compte Twitter.

Quelques heures suffisent pour que les images traversent l'Atlantique et que Thiago Silva, qui dispute actuellement la Copa America, réponde avec un premier tweet félicitant tout simplement le jeune homme, puis un second dans lequel il demande aux gens de l'aider "à retrouver Alex".