Victor Wembanyama : qu’est-ce qu’une thrombose veineuse profonde, dont est atteint la star française de NBA ?

Victor Wembanyama va devoir prendre quelques semaines de repos. Le joueur de NBA devrait rater la fin de la saison après des problèmes de santé. Le Français est atteint d'une thrombose veineuse à l'épaule droite. Mais quelle est cette pathologique ? Europe 1 fait le point.



Mauvaise nouvelle pour le Français Victor Wembanyama. La star montante du basket devrait bien rater le reste de la saison qui s'achève d'ici à mi-avril, en raison de problèmes de santé. En cause : une thrombose veineuse à l'épaule droite. Mais quelle est cette pathologie et quels sont les risques pour la santé ? Europe 1 fait le point.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un risque important pour la santé

La thrombose veineuse, connue aussi sous le nom de phlébite, marque la présence d'un caillot sanguin à l'intérieur d'une veine. Mais en médecine, on distingue deux types de thrombose : profonde ou superficielle. En clair, la thrombose profonde vient se former dans une veine à l'intérieur du corps, tandis que la superficielle se développe sous la peau.

Et les risques sont importants, notamment si le caillot se détache de la paroi veineuse et se déplace dans la circulation sanguine. Il peut alors atteindre une artère pulmonaire et provoquer une embolie pulmonaire, potentiellement mortelle pour la personne touchée, indique la Fondation pour la recherche médicale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pas une première dans le monde du basket

Généralement, la thrombose veineuse s'accompagne d'une douleur au niveau du caillot ainsi que de la formation d'un gonflement au niveau de la zone, le tout accompagné par une sensation de chaleur. Pour traiter le caillot, la prise d'anticoagulants sera l'option privilégiée.

Ce n'est pas la première fois qu'un joueur de NBA doit s'arrêter de jouer après une thrombose veineuse. La saison dernière, c'est le joueur Ausar Thompson des Detroit Pistons qui connaissait la même mésaventure. Après six mois de repos, le jeune Américain a fait son grand retour sur les parquets en novembre dernier.