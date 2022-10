Mondial 2023 : nouvelles rassurantes pour Raphaël Varane après des premières analyses

La blessure à la cuisse droite subie samedi par Raphaël Varane avec Manchester United est "moins sérieuse que redoutée", indique dimanche à l'AFP une source proche du défenseur des Bleus, son indisponibilité étant évaluée entre trois et quatre semaines d'après la presse. La sortie du défenseur central de 29 ans, en larmes, samedi contre Chelsea a provoqué une vive inquiétude du côté de l'équipe de France, dont Varane est un cadre (87 sélections), à un mois du premier match de la Coupe du monde, le 22 novembre contre l'Australie.

L'IRM pratiquée dimanche s'est toutefois révélée "relativement positive", selon la source interrogée par l'AFP. Elle a confirmé une lésion aux ischios-jambiers (arrière de la cuisse) mais "moins sérieuse que redoutée", ce qui permet de "garder espoir" en vue du Mondial au Qatar.

Trois à quatre semaines d'absence

La durée d'indisponibilité de Varane, pas épargné par les blessures durant sa carrière, est évaluée entre trois et quatre semaines, assurent dimanche plusieurs médias spécialisés en France. Le sélectionneur Didier Deschamps doit annoncer sa liste le 9 novembre sur TF1.

Ce type de pépin physique n'est pas inédit pour l'ancien taulier du Real Madrid, contraint au forfait à l'Euro 2016 à cause d'une blessure à la cuisse gauche. Il a aussi raté un mois et demi et neuf matches avec son club de début novembre à fin décembre, la saison dernière.

Deschamps catégorique

Suffisant pour être appelé ? Jusqu'à présent, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, s'est montré catégorique : tout blessé n'ayant pas pleinement récupéré restera à la maison, peu importe son statut.

"Je ne partirai pas avec un joueur, quel qu'il soit, qui ne puisse pas être apte physiquement pour le premier match", a-t-il annoncé mi-septembre, comme ce fut le cas "avec des cadres comme Varane avant l'Euro" il y a six ans. "Là-dessus, je n'aurai pas d'évolution", a-t-il appuyé. Un forfait du Mancunien, capitaine en septembre en l'absence de Hugo Lloris, créerait un grand vide dans le vestiaire tricolore, tant son influence a grandi ces derniers mois.