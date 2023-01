Vainqueure de la mass start à Ruhpolding, Julia Simon est la nouvelle pépite du biathlon français

Julia Simon est décidemment inarrêtable. La Française de 26 ans, dossard jaune depuis plus d'un mois, a réalisé la meilleure opération comptable possible en s'imposant dimanche lors de la mass start à Ruhpolding en Allemagne, puisque sa rivale numéro 1 au classement général, la Suédoise Elvira Oeberg, malade, n'a pas pris le départ de la course. Si bien que l'écart se creuse en faveur de Simon : avec 756 points, elle en compte désormais 141 d'avance sur Oeberg (615), sachant qu'une victoire rapporte 90 points.

"C'est sûr que plus les courses passent et plus j'aimerais pouvoir rêver" de gros globe, avoue la Savoyarde, qui rechigne toutefois à en faire ouvertement un objectif. "C'est une grande fierté de porter le dossard jaune, chaque petit point que je peux prendre, je le prends avec grand plaisir. Mais on n'est qu'au mois de janvier, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a les Championnats du monde (8-19 février à Oberhof)… Je ne vais pas m'emballer du tout maintenant", tempère-t-elle.

Chevalier-Bouchet 3e

Sous la pluie bavaroise dimanche après-midi, Simon s'est imposée malgré un 17/20 au tir et n'a pas été la seule Française à monter sur le podium, puisque Anaïs Chevalier-Bouchet a terminé troisième, à 6 sec 7/10e, après une seule cible manquée. L'Italienne Lisa Vittozzi, une faute aussi, s'est intercalée entre elles deux, à 2 sec 6/10e de Simon. Dans le dernier tour transformé en match à trois avec Vittozzi et Chevalier-Bouchet, Simon, meilleur chrono à skis, a su faire la différence sur la piste.

"C'était un super moment à vivre de l'intérieur, s'enthousiasme-t-elle. Je me suis éclatée, même s'il y a peut-être quelques erreurs en trop au tir à mon goût." Sa régularité nouvelle est évidente : la voilà sur une série de six podiums individuels consécutifs. Au total, elle s'est hissée sur le podium de neuf des douze courses individuelles disputées depuis le début de la saison. Neuf restent à courir d'ici la mi-mars - hors Mondiaux (quatre de plus).

C'est finalement là sa plus grande satisfaction. "Mon objectif (en début de saison), ce n'était pas d'être tant au classement général, c'était vraiment de trouver cette régularité. Je l'ai trouvé et c'est cool, apprécie Simon. Ca fait plaisir de voir que quand j'arrive à mettre les choses en place, je suis sur le podium. Maintenant, c'est un éternel recommencement." Ce succès en mass start est son premier en 2023. Elle avait obtenu ses deux premières victoires de l'hiver en décembre, à Kontiolahti (Finlande) et à Hochfilzen (Autriche), à chaque fois en poursuite.

Top 5 pour Jacquelin

Chevalier-Bouchet, qui a fait des Mondiaux dans un peu plus de trois semaines son principal objectif de la saison, avait elle déjà pris la troisième place de la première mass start de l'hiver, au Grand-Bornand mi-décembre. "Une course comme ça fait du bien quand même à la tête, c'est vrai, mais ce n'est pas mon objectif", rappelle la médaillée d'argent olympique 2022 de l'individuel.

Johannes Boe, décidément intouchable, a lui signé sa neuvième victoire individuelle de l'hiver, sa quatrième en autant de courses en 2023, au bout de la mass start masculine. Banal 17 sur 20 derrière la carabine mais dans une forme ébouriffante à skis, il a mené un nouveau triplé norvégien, 19 sec 3/10e devant Vetle Christiansen et 35 sec 3/10e devant Sturla Laegreid, deux fautes chacun. Au classement général, Boe caracole en tête avec 959 points, soit 174 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Laegreid.

Le meilleur Français du jour est Emilien Jacquelin, cinquième à 49 sec 7/10e avec deux cibles manquées. Encourageant pour son retour en Coupe du monde après sa déroute qui lui avait mis le moral à zéro la semaine précédente à Pokljuka (Slovénie). Quentin Fillon Maillet, trop imprécis au tir avec quatre fautes, ne s'est classé que 16e (+1:31.2). Fabien Claude (3 fautes, +1:18.1) se fait lui une place dans le top 10 de justesse.