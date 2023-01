Leader du classement général de biathlon, Julia Simon pense «de plus en plus» au gros Globe

Nouveau podium pour la nouvelle année : Julia Simon, en tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon, a entamé 2023 en prenant la deuxième place du sprint de Pokljuka (Slovénie) derrière la Suédoise Elvira Oeberg jeudi. "Je suis vraiment très satisfaite de la course d'aujourd'hui avec un bon tir et de bonnes sensations", a dressé comme constat la biathlète dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

Il s'agit du sixième podium de la saison en neuf courses individuelles pour Simon, qui conserve ainsi 61 points d'avance sur la Suédoise au classement général (546 contre 485).

"J'ai gagné en maturité"

Oeberg comme Simon ont signé un 10 sur 10 sur le pas de tir, mais la Scandinave s'est montrée plus rapide à skis, dans des conditions printanières en plein mois de janvier, et s'élancera avec six secondes d'avance sur la Française au départ de la poursuite samedi. "Je suis tombée sur plus forte que moi en ski mais je suis vraiment très satisfaite du tir", a déclaré Julia Simon.

Avec une seule cible manquée couché depuis le début de l'hiver, pour 79 touchées, la biathlète des Saisies maintient un taux de réussite épatant de 99% dans cette position (86% debout).

"J'ai gagné en maturité. J'ai fait beaucoup de travail durant ces deux dernières saisons sur mon tir surtout qui me faisait défaut", a expliqué la biathlète de l'équipe de France qui peut désormais revoir à la hausse ses objectifs.

Succéder à Sandrine Bailly

Celle qui porte le dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du monde avec notamment 76 points sur sa dauphine Elvira Oeberg vise désormais le gros Globe : "Au début de la saison c'était pas vraiment un objectif, l'objectif c'était d'aller chercher des victoires en Coupe du monde. Mais c'est vrai que plus le temps passe et plus ce maillot devient un objectif" même si française préfère être prudente : "pour moi le Globe reste quand même loin."

La dernière Française à avoir remporté ce gros Globe de cristal était Sandrine Bailly en 2005. Julia Simon espère donc avoir "l'honneur de lui succéder". Mais pour cela, la Française devra continuer à performer tout au long de la saison.