Biathlon : Jeanmonnot gagne la poursuite d'Oslo et repasse en tête de la Coupe du monde

La Française Lou Jeanmonnot a remporté samedi la poursuite d'Oslo, sa 8e victoire de l'hiver qui lui permet de reprendre la tête au classement de la Coupe du monde de biathlon à la veille de la dernière course de la saison.

Avant la mass start de dimanche (13h15), elle compte cinq petits points d'avance sur l'Allemande Franziska Preuss (1.193 contre 1.188), qui a pris la 5e place de la poursuite, pénalisée par trois fautes sur le pas de tir.

Une seule faute sur le pas de tir

Au lendemain de sa cruelle 2e place sur le sprint à 2/10e de seconde de "Franzi", Jeanmonnot a fait preuve d'une remarquable force de caractère pour dominer la poursuite avec une seule faute sur le pas de tir, très solide notamment sur le tir debout en blanchissant ses 10 cibles, quand Preuss a commis deux erreurs sur son premier passage debout.

"C'était important pour moi de réussir à faire tomber les cibles sur ce dernier tir. J'ai eu quelques difficultés par le passé à bien finir", a souligné Jeanmonnot au micro de la Fédération internationale (IBU) après la course, avec en mémoire la poursuite de Nove Mesto, où elle avait craqué sur le dernier passage au tir (deux fautes) alors qu'elle était en tête.

Ressortie du pas de tir en 4e position, Preuss n'a pas pu empêcher le retour de la Norvégienne Ida Lien et a dû s'avouer vaincue face à la Suissesse Lena Häcki-Gross pour finir 5e.

"J'ai tout donné sur le dernier tour, je me suis battue pour chaque position, mais je n'avais pas de chance", a commenté Franziska Preuss au micro de la télévision publique allemande ARD après la course. "Ça fait mal aujourd'hui, mais on ne peut malheureusement plus rien y changé."