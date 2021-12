Vacances au ski : 5 astuces pour éviter les blessures

Les skieurs sont dans les starting blocks. Après deux longues années d'attente, ils s'apprêtent à retrouver les pistes pour d'intenses sessions de glisse. Mais attention : le ski met le corps à rude épreuve et il est nécessaire de préparer ses muscles avant le grand départ. Invité dans Bienfait pour vous sur Europe 1, Vincent Martin, directeur sportif du réseau Easy Gym a livré cinq astuces pour profiter à fond des plaisirs de la montagne sans se blesser.

Faire du renforcement musculaire

Trois semaines avant le grand départ, il faut commencer à préparer son corps en douceur avec des exercices de renforcement musculaire qui vont faire travailler les muscles profonds. Ce sont ces muscles qui tiennent le squelette et qui permettent d'être solide sur les skis et éviter les chutes. On peut notamment faire des squats isométriques, c'est à dire la chaise : on bloque le squat pendant 10, 20 voire 30 secondes et on augmente la durée au fil des jours. Les squats sont un exercice parfait pour avoir des quadriceps en béton et sont encore plus efficaces si l'on tient la position en bas du mouvement.

Courir en endurance fondamentale

En plus du renforcement musculaire, on peut travailler son cardio avant de partir au ski. Le sport idéal ? Le footing, à faible intensité. Il n'est pas nécessaire de trop forcer car on a un léger essoufflement au ski. C'est de l'endurance fondamentale. En terme de sensations, c’est un rythme où l'on se sent très à l’aise. On peut discuter avec nos partenaires d’entraînement sans essoufflement.

Ne pas négliger les étirements

Les étirements servent à replacer les muscles contractés durant une séance pour maintenir une élasticité naturelle, une souplesse musculaire. Or la souplesse est primordiale pour faire du ski. C'est parce qu'on est souvent trop raides qu'on finit par tomber et se faire mal.

Bien s'hydrater

Une fois arrivé en vacances, il ne faut pas oublier une chose essentielle : l'hydratation. Même si on ne ressent pas la sensation de soif quand les températures sont basses, notre corps a besoin d'au moins 1,5L d'eau par jour. Et peut-être même encore plus quand on fait du ski car on transpire davantage.

Manger régulièrement

Une journée de ski équivaut à quatre footings par jour, soit 3.000 calories de dépense énergétique. On ne dépense jamais autant d'énergie donc il est nécessaire de compenser en mangeant bien dès le matin. Un apport en protéines avec des œufs est par exemple idéal avant d'aller s'élancer sur les pistes. Bonne nouvelle : il y a aussi des protéines dans le fromage. On peut donc se faire plaisir le soir soir avec une bonne raclette sans trop culpabiliser.