«Une occasion unique», une star du rugby gallois arrête sa carrière pour se consacrer au football américain

C'est un petit séisme qui vient d'ébranler le rugby gallois. Louis Rees-Zammit, 22 ans, ailier star de la sélection, ne portera plus le maillot du XV du Poireau. Il vient d'annoncer qu'il mettait un terme à sa carrière dans le rugby pour tenter sa chance aux États-Unis au sein d'une franchise de NFL, le championnat local de football américain.

Une décision prise avec effet immédiat que le joueur aux 32 sélections avec le pays de Galles a officialisée sur son compte X. "Je suis heureux de pouvoir confirmer que je vais rejoindre le programme de formation des joueurs internationaux de la NFL, afin d'obtenir une place dans une équipe de NFL pour 2024", écrit-il.

"Cela ne signifie pas nécessairement que je me retire du rugby"

Quitter le monde de l'ovalie, à seulement quelques semaines du Tournoi des VI Nations qu'il devait disputer avec sa sélection, fut une décision "difficile à prendre", reconnaît-il. Mais Rees-Zammit l'assure, il s'agit là d'une "occasion unique dans une vie". Pour autant, le jeune ailier gallois ne semble pas disposé à ranger définitivement au placard l'univers rugbystique. "Même si cette décision peut sembler surprenante, je veux rappeler que cela ne signifie pas nécessairement que je me retire du rugby. Mais à mon âge, et à ce stade de ma vie, je suis enthousiaste à l'idée d'explorer un défi unique qui pourra diversifier mes compétences", souligne-t-il.

Le joueur glisse également quelques mots à l'endroit de son club de Gloucester, évoquant son "immense gratitude" envers "un club qui me tient à cœur". Il remercie aussi George Skivington, coach de l'équipe, ainsi que le patron de la formation britannique, Alex Brown, "pour m'avoir permis de prendre une nouvelle direction". Gloucester a en effet accepté de libérer son joueur et son président a tenu à saluer "le joueur de classe mondiale qu'il est devenu". "Nous comprenons l'ampleur de l'opportunité qui s'offre à Zam et son ambition de toujours de jouer en NFL. Nous lui souhaitons le meilleur aux États-Unis. Il sera toujours le bienvenu à Kingsholm (le stade de Gloucester)", a ajouté Alex Brown.





Louis Rees-Zammit to join NFL International Player Pathway.



Read the full story — Gloucester Rugby (@gloucesterrugby) January 16, 2024

L'exemple de Christian Wade

Louis Rees-Zammit avait participé à la dernière Coupe du monde de rugby organisée en France, inscrivant notamment cinq essais, dont un triplé face à la Géorgie. Le XV du Poireau s'était arrêté en quart de finale, battu par l'Argentine (17-29).

Voir un joueur passer du rugby à XV au football américain représente un évènement, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur de la trempe de l'ailier gallois, mais ce n'est pourtant pas un fait inédit. Christian Wade, ex-international anglais, avait, lui aussi, tenté sa chance outre-Atlantique entre 2018 et 2022, avant de retrouver le monde de l'ovalie. Il évolue aujourd'hui en Top 14, au Racing 92.