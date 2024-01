Rugby : mort à 74 ans de JPR Williams, légende galloise des années 1970

Joueur vedette du rugby gallois dans les années 1970, JPR Williams, considéré comme l'un des meilleurs arrières de l'histoire du jeu, est mort à l'âge de 74 ans, a annoncé lundi le club de Bridgend Ravens, dont il a été joueur puis président jusqu'à sa mort.

Le club a "le regret d'annoncer le décès de JPR Williams", une "icône du jeu au niveau mondial", a écrit le club au maillot bleu et blanc lundi soir sur son site Internet.

55 capes avec le XV du Poireau

John Peter Rhys "JPR" Williams s'est inscrit dans l'âge d'or du XV au Poireau des années 1970, cumulant 55 capes et réussissant trois fois le Grand Chelem dans le tournoi des Cinq nations en 1971, 1976 et 1978.

Vif et doté de belles qualités athlétiques, il a redéfini le rôle de l'arrière dans les années 1970 en brisant certaines conventions de l'époque, avec un jeu tourné vers l'avant et déstabilisant. Sa légende s'est aussi construite avec les tournées victorieuses des Lions, sélection des meilleurs joueurs britanniques, en Nouvelle-Zélande en 1971 et en Afrique du Sud en 1974.