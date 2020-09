Tour de France : "Une grande déception" chez AG2R après l'abandon de Romain Bardet

Romain Bardet (AG2R La Mondiale), meilleure chance française pour le classement général après la chute de Thibaut Pinot dès la première étape, a dû abandonner le Tour de France vendredi soir, souffrant d'une commotion cérébrale après avoir chuté dans une descente lors de la 13e étape. Une première sur la Grande Boucle pour le Française deuxième de l'édition en 2016.

"Il avait certains troubles, des vomissements"

Le coureur auvergnat a passé des examens au CHU de Clermont-Ferrand après l'arrivée de la course au Puy Mary (Cantal). Il occupait la 11e place du classement général. Son manager général au sein de l'équipe AG2R, Vincent Lavenue, a ensuite rapporté que son coureur souffrait d'une commotion cérébrale.

"En redescendant à l'hôtel on s'est aperçu qu'il avait certains troubles, des vomissements. On l'a amené faire un scanner en urgence à l'hôpital de Clermont. L'évaluation clinique a démontré qu'il avait subi une commotion cérébrale", a-t-il réagi au micro d'Europe 1.

Romain Bardet, qui ne s'était pas fixé d'objectif au classement général cette année, s'était pourtant mis à rêver d'un podium sur les Champs-Élysées au fil des étapes. Une terrible désillusion pour Vincent Lavenue qui perdra son leader depuis de nombreuses années à la fin de la saison après avoir signé pour la formation allemande Sunweb.

"C'est comme ça, c'est le sport"

"C'est bien malheureux parce que c'était une belle journée qui s'annonçait pour lui sur ses terres et aussi pour l'équipe. Malheureusement, le sort en a voulu tout autre chose. C'est une grande déception. C'est comme ça, c'est le sport. Maintenant on va se battre pour Romain. Je sais que la forme physique est encore là. Il va pouvoir se remettre assez facilement d'une commotion et il reprendra petit à petit l'entrainement", a indiqué Vincent Lavenue qui espère revoir son coureur sur le vélo assez vite.

Sera-t-il remis pour le Tour d'Italie qui se profile du 3 au 25 octobre, son objectif prioritaire avant le confinement ? La course contre la montre est déjà lancée.