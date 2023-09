«Une bonne affaire pour tout le monde» : à Bordeaux, les commerçants se réjouissent de la Coupe du monde de rugby

Entre vêtements à l’honneur du XV de France et recrutement de personnel supplémentaire dans les pubs, à Bordeaux, les commerçants s’apprêtent à vivre au rythme de la Coupe du Monde. Dans la vitrine de sa boutique sport vintage et sur son site internet, Fabien Benaïm vend sa création originale et locale, un t-shirt en coton bio spécialement imaginé pour l'événement. "On a eu l'idée avec une artiste avec qui je collabore déjà de faire un t-shirt sur lequel il y a un ballon de rugby qui fusionne et qui se transforme petit à petit en grappe de raisin", décrit-il, en n'imaginant pas s'arrêter là. "Et puis on verra, la Coupe du monde est longue, on pourra en refaire au fur et à mesure. Il est à 35 euros et puis on fait des tote bags à 8 euros."

Des intérimaires pour toute la durée de la Coupe du monde

La Coupe du monde de rugby est un événement auquel Franck Jackson se prépare depuis des mois aux côtés de ses équipes. Ce commerçant est à la tête du Connemara, un pub réputé de la ville de Bordeaux. "Il faut avoir des gens qui viennent en intérimaires pour la durée de la Coupe du monde, et le personnel classique, qui fait des heures à ne pas compter", anticipe le propriétaire. "On sert beaucoup de pressions, donc il faut stocker cette bière dans les chambres froides. Donc, on a un stock d'au moins deux jours, et on a sera livré tous les jours. On a commandé des dizaines de milliers de gobelets, c'est une bonne affaire pour tout le monde", se réjouit le commerçant.

En plus de leurs propres préparatifs, la Chambre de commerce et d'industrie a distribué un kit, fanions et affiche compris, aux commerçants de la ville pour qu'ils décorent leurs magasins aux couleurs du Mondial.