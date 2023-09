EUROPE 1 ET VOUS - L’enthousiasme des Bordelais pour l’ouverture de la Coupe du monde de rugby

Concentrés devant sa télé, à la maison, en famille, entre copains autour d'un barbecue ou autour de l'écran géant du village rugby - qui ouvrira ses portes ce vendredi soir sur les quais bordelais - tous ces Girondins ne manqueront pas une seconde de cette Coupe du monde. Pierre, grand passionné, en salive d'avance. "Ça va clairement être la priorité. En général quand il y aura match le téléphone sera éteint. Des bières, un bar, un bon écran. J'ai 46 ans et je crois que je suis toujours à fond comme si j'en avais 18", confie-t-il, excité.

"C'est une fête"

L'ambiance, au-delà du résultat ou de la qualité du jeu, c'est ce qui compte pour Pascal qui assistera ce samedi dans les tribunes à Bordeaux au match opposant les Irlandais aux Roumains. "C'est une fête avec les spectateurs irlandais. En rugby, généralement les spectateurs sont beaucoup plus conviviaux quand ils font l'effort d'aller dans un autre pays pour soutenir leur équipe, ils sont effectivement beaucoup plus festifs", note le supporter.

Pas de billet pour aller voir un match mais un enthousiasme total que partage volontiers Louisette au micro d'Europe 1. "J'ai hâte ! Je vais la regarder à la télé, tout le temps. C'est pas la même mentalité que le football. J'aime, voilà !", s'exclame-t-elle. Et un peu partout dans la région vont ouvrir dès ce vendredi soir des fanzones pour suivre les matches de ce Mondial dans une ambiance de fête. Et pour le match d’ouverture, la France affronte ce vendredi les redoutables All Blacks. Coup d’envoi pour ce duel face aux Néo-Zélandais à 21 heures, au stade de France.