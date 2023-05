Football : Jean-Michel Aulas quitte l'Olympique Lyonnais après 36 ans de règne

Une nouvelle choc qui secoue le football français ce lundi 8 mai, au lendemain d'un match d'anthologie entre l'OL et Montpellier en Ligue 1. Jean-Michel Aulas, après 36 ans à la tête de l'Olympique Lyonnais, quitte ses fonctions de président du club. Le communiqué des Gones a précisé le nom de son remplaçant en tant que président directeur général : John Textor. L'homme d'affaires restera néanmoins président d'honneur.

"Lors de sa réunion tenue le 5 mai, le conseil d'administration d'OL Groupe a nommé John Textor en qualité de président du conseil d'administration à compter du 5 mai et jusqu'à l'issue de son mandat d'administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président directeur-général d'OL Groupe", a déclaré le club dans son communiqué.

Un chèque de départ estimé à 10 millions d'euros

Pour rappel, le club lyonnais avait été racheté pour près d'un milliard de dollars par l'Américain John Textor en décembre dernier. Néanmoins, Jean-Michel Aulas devait conserver son poste pour une durée de trois ans à compter du rachat du club. Mais les choses sont allées plus vite que prévu en raison de nombreuses divergences au quotidien. Le chèque de départ du président des Gones est estimé à 10 millions d'euros. L'Olympique Lyonnais sous Jean-Michel Aulas c'est sept titres de champion de France dans les années 2000, deux Coupes de France et demi-finaliste de toutes les Coupes d'Europe.

Le mois dernier Europe 1 avait reçu Jean-Michel Aulas. Ce dernier était revenu sur ses débuts dans la planète football, grâce à un certain Bernard Tapie : "J'ai la chance d'avoir participé à un certain nombre d'activités avec Bernard Tapie. A l'époque et à la suite d'une émission, il a réuni les journalistes sans prévenir. Et j'ai découvert le lundi matin dans tous les journaux que j'étais intéressé par l'Olympique Lyonnais", avait-il raconté.

La carrière de Jean-Michel Aulas n'est néanmoins pas terminée. L'homme d'affaires âgé de 74 ans pourrait bien prendre la tête de la future ligue professionnelle française.