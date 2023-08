Ligue des champions : du lourd pour le PSG, tirage plus clément pour le RC Lens

Quels adversaires pour les clubs français ? Ce jeudi, l'édition 2023-2024 de la Ligue des champions se dévoile. Lors du tirage au sort, qui se déroule à Monaco au Grimaldi Forum, les équipes européennes ont pu découvrir le groupe dans lequel elles devront batailler pour se qualifier en huitièmes. Concernant la Ligue 1, les yeux étaient tournés vers le Paris Saint-Germain et le RC Lens, les seuls représentants tricolores évoluant dans la Coupe aux grandes oreilles.

Du lourd pour le PSG

Si le club de la capitale pouvait sortir gagnant de ce tirage au sort, les Parisiens ne sont finalement pas épargnés par leur groupe. Le PSG devra affronter trois clubs européens de taille. Dans un premier temps, Paris a hérité des Allemands du Borussia Dortmund, un adversaire à ne pas prendre à la légère. Puis, le club de la capitale s'est vu offrir les champions d'Italie 2022, le Milan AC, ainsi qu'un club en pleine reconstruction depuis son rachat par l'Arabie Saoudite, Newcastle.

Un tirage plus clément pour Lens

De son côté, Lens pensait tomber sur du lourd et voit finalement un tirage plus clément pour lui. Même si les Sang et Or vont affronter le vice-champion d'Angleterre Arsenal, qui semble être l'adversaire le plus coriace, Lens devra aller chercher sa qualification face au FC Séville et au PSV Eindhoven, qui est allé chercher sa place en Ligue des champions en barrage. Le RC Lens tentera de sortir de ce groupe pour aller chercher une qualification en huitièmes de finale.

>> Plus d'informations à venir...