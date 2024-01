«Tous les soirs, j'y pense» : l'effervescence dans les clubs amateurs pour les 32e de finale de Coupe de France

L'effervescence est grande dans de nombreux clubs de football amateurs qui vont accueillir des clubs professionnels ce week-end. Ce vendredi soir débutent effectivement les 32e de finale de la Coupe de France, avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 et de Toulouse, tenant du titre. Tous rêvent de créer l'exploit, comme à Sarreguemines en Moselle, dont le club évolue en sixième division. Ses 85 bénévoles sont d'ailleurs sur le pont pour recevoir Valenciennes (Ligue 2), rencontre pour laquelle 2.500 supporters sont attendus ce vendredi soir.

Samedi, Avoine Chinon, club amateur de quatrième division dans l'Indre-et-Loire, recevra une équipe de Ligue 1, le RC Strasbourg. "Il suffit qu'on marque un but à la 91e minute et puis tout ira bien !", sourit son président, évoquant les chances de son équipe. "Je ne vous cache pas que dans un coin de ma tête, tous les soirs quand je m'endors, j'y pense", confie le dirigeant à Europe 1.

Du "réconfort" pour les supporters dans le Pas-de-Calais

Le Petit Poucet cette saison, c'est Saint-Omer, équipe de sixième division qui affrontera son voisin Dunkerque, club de Ligue 2, samedi à 18 heures. Malgré les inondations qui touchent la région, le match aura bien lieu à Saint-Omer puisque la pelouse est praticable. Une rencontre qui apportera un peu de réconfort aux habitants, confirme le président audomarois Yvan Billiau. "On a des appels de supporters qui aujourd'hui sont bloqués avec les inondations, et qui nous demandent de leur réserver leur place pour samedi. Malgré ce qui leur arrive, ils ont envie de venir voir le match et penser à autre chose", affirme-t-il.

À noter que dimanche soir, ce sera une soirée mémorable pour les joueurs de Revel, également en sixième division, puisqu'ils accueilleront rien de moins que les stars du Paris Saint-Germain.