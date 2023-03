Tournoi des VI Nations : les Bleus dans l'incertitude avant de recevoir le Pays de Galles

Actuellement deuxièmes du classement, derrière les Irlandais, les Français sont encore mathématiquement en course pour la victoire finale du Tournoi des VI Nations. Mais ils devront compter sur un faux pas irlandais. En attendant, après leur escapade victorieuse du samedi 11 mars à Londres, les hommes de Fabien Galthié ont retrouvé cette semaine leur quartier général de Marcoussis.

LIRE AUSSI - Tournoi des VI Nations : Aldegheri et Meafou libérés par le XV de France avant le pays de Galles

L’encadrement tricolore avait concocté des entraînements légers, pour que les joueurs aient le maximum de fraicheur en cette fin de tournoi. Il a aussi fallu rapidement tourner la page Twickenham et ranger aux rayons des archives cette victoire jubilatoire contre le XV de la Rose pour se projeter sur la réception des Gallois.

Pour le 3ème ligne Grégory Alldritt, "l’objectif est de construire notre victoire. Ce qu’on a fait le week-end dernier. Certes, il y a eu un gros écart au score. Mais si on regarde la première mi-temps, on a pris les points quand il fallait les prendre et on a su construire notre match."

Il faut "construire notre victoire"

Grégory Alldritt poursuit : "Je pense que ce sera sur la même lignée ce week-end. On est tous conscients de ce qu’on a à faire pour reprendre cette première place pendant quelques heures. Ou plus, on l’espère."

En cas de nette victoire face aux Gallois, les Bleus récupéreraient en effet la première place du classement. Mais pour conserver leur titre, ils devront espérer que les Irlandais, qui jouent après eux, trébuchent à Dublin face aux Anglais. Dans le cas contraire, le XV du Trèfle réussirait le Grand Chelem.