Semaine commando pour le XV de France, qui peut encore gagner le Tournoi des 6 Nations

Le XV de France a réalisé l'exploit sportif du week-end en reportant leur match contre le Pays de Galles. Les Bleus se réveillent lundi matin avec en tête un nouveau défi : battre l'Ecosse vendredi prochain au Stade de France. Il s'agit du fameux match décalé à cause du coronavirus. Il devient donc une sorte de finale pour les Bleus qui, à la faveur d'une large victoire, pourraient enfin gagner le Tournoi des six Nations.

Un exploit pour gagner le tournoi

Encore cinq jours d'entraînement avant cette grande finale du Tournoi des six Nations. Face à l'Ecosse, les Bleus auront l'occasion de remporter une compétition qu'ils n'ont plus gagnée depuis 2010. Alors, une sorte de préparation commando se met en place. Dès lundi, les coachs vont se relayer régulièrement auprès des joueurs pour discuter avec les uns les autres et faire monter la pression.

L'idée est de faire comprendre aux joueurs qu'ils peuvent créer l'exploit une nouvelle fois. Et pour cause : pour dépasser le Pays de Galles au classement, non seulement il faut gagner, mais il faut aussi marquer quatre essais et avoir 21 points d'avance minimum.

"On va y aller étape par étape"

"Ça va être un match compliqué : ils ont des super joueurs, c'est une équipe qui roule bien en ce moment", confie Gaël Fickou, un des centres du XV de France. Il préfère rester mesuré : "On va y aller étape par étape, déjà se concentrer sur la victoire et après on verra ce qu'il se passera".

En match officiel, la dernière fois que les Bleus ont battu avec 21 points d'écart les Ecossais, c'était en 2008. Depuis, on a plutôt assisté à des matchs équilibrés. Mais s'il y a bien une équipe qui peut déjouer ce genre de statistiques, c'est assurément le Quinze de France de Fabien Galthié.