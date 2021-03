Six Nations : comment les Bleus peuvent remporter le Tournoi

DÉCRYPTAGE

Le XV de France nous a offert une fin de match incroyable samedi soir face au pays de Galles. Pas vraiment reposante pour les cœurs fragiles, mais très riche en émotion. Réduits à 14 après le carton rouge de Paul Willemse et menés de 10 points à trois minutes de la fin de la rencontre, les Bleus n’ont pourtant rien lâché. Dominés dans presque tous les secteurs de jeu par des Gallois au rugby clinique, les Tricolores n’ont jamais cessé d’insister. Plusieurs fois, ils se sont écroulés dans l’en-but adverse sans voir leurs essais accordés. Il aura donc fallu attendre et l’essai du capitaine Charles Ollivon pour faire renaitre les espoirs (77e). Après la transformation vite tapée par Romain Ntamack, les Français recollaient au score : 27-30 et trois petites minutes à jouer.

Les Bleus ont alors su se montrer patients, ont multiplié les temps de jeu, en évitant les fautes. Après une très longue séquence, la délivrance viendra de l’arrière Brice Dulin, servi au large par Baptiste Serin après la sirène. 32-30 et explosion de joie dans le camp français.

"Cette équipe a eu un cœur énorme, du courage et une grande solidarité"

Fin cruelle pour les Gallois qui voient leur Grand Chelem s’envoler à la dernière seconde, mais dans le camp bleu, cette victoire est synonyme d’espoir : le XV de France peut encore remporter le Tournoi. "Pour y croire, il faut bien récupérer car le match contre l’Ecosse va arriver très vite. On va croiser les doigts. Cette équipe de France revient de nulle part (contre le pays de Galles). Elle a eu un cœur énorme, du courage et une grande solidarité. On voit leur état d’esprit, ils ne lâchent rien. Cette équipe est en train de se construire", confirme Éric Blanc, consultant rugby d’Europe 1.

C'est pour ces matchs qu'on aime ce sport !

C'est pour ces matchs que vous vous entraînez dur !

C'est pour ces matchs qu'on est fier d'être vos supporters !



!#NeFaisonsXV#XVdeFrance#FRAGALpic.twitter.com/rBtwBrs5TB — France Rugby (@FranceRugby) March 20, 2021

"Les Gallois nous ont dominé dans beaucoup de secteurs de jeu"

Pour remporter le Tournoi, les Bleus doivent s’imposer contre l’Ecosse vendredi au Stade de France (21 heures), avec le bonus offensif et 21 points d’écart. Mission délicate mais à la portée des joueurs de Fabien Galthié qui devront cependant se montrer plus appliqués que contre le pays de Galles. "Il y a beaucoup de travail encore à faire. Les Gallois nous ont dominé dans beaucoup de secteurs de jeu", appuie Éric Blanc. "Mais cette équipe de France a de la ressource, a beaucoup d’âme", préfère-t-il positiver.

Pour le match contre les Écossais (reporté en raison de nombreux cas de Covid-19 dans les rangs français), le XV de France devrait bénéficier du retour de Bernard Le Roux, redoutable plaqueur mais absent depuis deux rencontres en raison d’une blessure musculaire à la cuisse.