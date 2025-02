Tournoi des Six-Nations : entre la France et l'Angleterre, une rivalité centenaire qui tourne en faveur des Bleus

Les Français rencontrent les Anglais ce samedi à l'occasion de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations. Pour la rencontre avec l'Angleterre, les Bleus se rendent à Twickenham. Une rencontre au sommet pour deux équipes dont la rivalité ne se tarit pas depuis plus d'un siècle.





Pour la deuxième journée du Tournoi des Six Nations, les Français rencontrent les Anglais à Twickenham. Un match particulier, dans le cadre d'une rivalité intense qui court depuis près de 120 ans. Pourtant, le XV de France, emmené par son magicien Antoine Dupont, a pris l'ascendant. Lors des trois précédentes éditions du tournoi, le choc a tourné à l'avantage des Bleus.

Un match "extrêmement piquant"

Mais attention, prévient l'un des entraîneurs, William Servat, jouer à Twickenham reste particulier. "On ne sort jamais indemne d'un match comme ça", confie-t-il face à la presse. On a parfois de belles satisfactions, parfois des désillusions. Et aujourd'hui, on prépare bien évidemment ce match comme à la fois une opportunité de pouvoir défier cette équipe chez elle, mais avec beaucoup de modestie, parce qu'on sait très bien que le match va être extrêmement piquant et que ça va être difficile", poursuit-il.

Lors du précédent déplacement à Twickenham, il y a deux ans, les Bleus avaient fait subir aux Anglais un revers historique, leur passant plus de 50 points. Mais l'an dernier, à Lyon, la victoire ne s'était dessinée qu'à l'ultime minute, grâce à une pénalité lointaine de Thomas Ramos.