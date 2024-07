Tour de France : Tadej Pogacar assomme le Tour en remportant la 15e étape

Tadej Pogacar a assommé le Tour de France en remportant en solitaire dimanche la 15e étape au Plateau de Beille avec 1:08 d'avance sur Jonas Vingegaard. Au classement général, le Slovène compte désormais 3:09 d'avance sur son grand rival danois qu'il a décroché à 5,4 km du sommet.

Pogacar semble avoir tué tout suspense avant même la dernière semaine

C'est déjà la troisième victoire d'étape dans ce Tour pour Pogacar, la 14e au total et la deuxième en deux jours dans les Pyrénées où il semble avoir tué tout suspense avant même la dernière semaine et le final dans les Alpes. Le leader d'UAE, qui vise un doublé Giro-Tour inédit depuis 1998, a construit sa victoire en deux temps lors de cette étape très difficile, courue sous une forte chaleur, avec cinq grands cols au programme.

>> LIRE AUSSI - Tour de France : Primoz Roglic abandonne avant la 13e étape

Il a d'abord suivi Vingegaard comme une ombre lorsque le Danois, obligé de passer à l'offensive vue son retard au général, a placé une attaque tranchante à 10,5 km du but après un énorme relais de Matteo Jorgenson. Les deux doubles vainqueurs du Tour ont rapidement avalé les derniers échappés, des cadors pourtant (Richard Carapaz, Jai Hindley, Enric Mas, Laurens De Plus et Tobias Johannessen), mais qui ne pesaient pas lourd face à leur puissance de frappe.

Pogacar, très à l'aise dans le sillage de Vingegaard, a ensuite contré à 5,4 km du sommet pour partir seul à l'assaut des dernières pentes et prendre une grosse option sur la victoire finale, trois ans après son deuxième et dernier sacre. Derrière, Remco Evenepoel a suivi à son rythme en solitaire, distancé par le duo mais plus fort que tous les autres, dont Carlos Rodriguez, cinquième du général au départ de l'étape, à la dérive. Le Belge a fini l'étape à la troisième position, à 2:51 de Pogacar, pour quasiment assurer sa place sur le podium.