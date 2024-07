Tour de France : Tadej Pogačar remporte la 4e étape et reprend le maillot jaune

Le Slovène Tadej Pogačar a remporté en solitaire la quatrième étape du Tour de France, sa douzième dans la Grande Boucle, mardi à Valloire pour reprendre le maillot jaune de leader. Le leader d'UAE s'est imposé avec 35 secondes d'avance sur le Belge Remco Evenepoel, son coéquipier Juan Ayuso et le Slovène Primož Roglič après être passé à l'attaque dans le dernier kilomètre du Galibier.

Son grand rival Jonas Vingegaard a été le seul à réussir à le suivre, mais le Danois a cédé du terrain peu avant le sommet et a été repris dans la descente vers Valloire pour finalement terminer cinquième, à 37 secondes. Au classement général, Pogačar, qui a fait le plein de bonifications au sommet du Galibier et à l'arrivée, possède désormais 45 secondes d'avance sur Evenepoel et 50 secondes sur Jonas Vingegaard, double vainqueur sortant.

Carapaz rapidement lâché dans le Galibier

Il avait cédé la tunique jaune lundi à l'Équatorien Richard Carapaz qui a été rapidement lâché dans le Galibier, à l'image de nombreux autres leaders comme Romain Bardet. Primož Roglič a reculé sur la fin du Galibier mais le Slovène a réussi à recoller au groupe Evenepoel dans la descente. Il pointe à la cinquième place à 1 min 14 sec de son compatriote au général.

"Pogi" a profité du train de son impressionnante équipe UAE, en surnombre dans les pentes nappées de neige du géant des Cerces. Peu avant le sommet, ils étaient encore trois à entourer leur leader slovène, alors que Vingegaard et Roglic étaient seuls. Symbole de cette puissance, l'équipier de Pogačar et prodige espagnol Juan Ayuso est désormais quatrième au général.