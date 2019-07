Tour de France : "Les Français ont un peu plus de chances que d'habitude pour la victoire finale", estime Patrick Chassé

INTERVIEW

Le Tour de France débute samedi. 176 coureurs vont s'élancer devant le Palais royal de Bruxelles, pour une première étape de 194,5 km. Dans le Grand journal du soir vendredi, Patrick Chassé, spécialiste du cyclisme et consultant pour Europe 1, fait une revue d'effectifs à la veille du début de la 106ème édition.

Bardet, Pinot et Barguil

"Tous les ans, il y a une chance pour les Français, mais cette année, elle est peut-être un peu renforcée en raison de l'absence de coureurs attendus qui ne sont pas là", analyse Patrick Chassé. Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) "et pourquoi pas Warren Barguil ( Arkéa-Samsic) devenu champion de France la semaine dernière", la liste des leaders français en forme ne manque effectivement pas de noms.

"Des coureurs attendus ne sont pas là"

Mais surtout, ce qui pourrait permettre aux Français de briller un peu plus que la normale, ce sont les absents. "Des coureurs attendus ne sont pas là. Il y a Chris Froome de forfait, mais aussi Tom Dumoulin. Et Geraint Thomas (vainqueur l'an passé, ndlr) est tombé sur le Tour de Suisse lors de sa préparation", rappelle le consultant d'Europe 1. L'édition 2019 est donc très ouverte. Et si c'était enfin la bonne pour la France ? Il faut remonter à 1985 et la victoire de Bernard Hinault pour voir un Français triompher sur les Champs-Élysées, à Paris.