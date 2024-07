Tour de France : Biniam Girmay remporte la 12e étape au sprint, Primoz Roglic perd gros

L'Erythréen Biniam Girmay a remporté sa troisième étape cette année sur le Tour de France en s'imposant au sprint jeudi à Villeneuve-sur-Lot où Primoz Roglic a perdu plus de deux minutes après une chute dans le final. Tadej Pogacar a conservé sans difficulté son maillot jaune avec 1:06 d'avance sur Remco Evenepoel et 1:14 sur Jonas Vingegaard. Mais Primoz Roglic, quatrième du général au départ jeudi à Aurillac, a perdu très gros en rétrogradant au sixième rang, à 4:42 de Pogacar.

Classement général du Tour de France après la 12e étape, courue jeudi entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot : 1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 49 h 17:49. 2. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) à 1:06. 3. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 1:14. 4. João Almeida (POR/UAD) 4:20. 5. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 4:40. 6. Primoz Roglic (SLO/RBH) 4:42. 7. Mikel Landa (ESP/SOQ) 5:38. 8. Adam Yates (GBR/UAD) 6:59. 9. Juan Ayuso (ESP/UAD) 7:09. 10. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 7:36.

Plus de deux minutes de retard pour Roglic après sa chute

Déjà tombé la veille, le Slovène a fait un vol plané à 12 kilomètres de l'arrivée derrière le Kazakhe Alexey Lutsenko qui a heurté un îlot séparateur avant de partir en toupie en fauchant plusieurs coureurs. L'épaule droite en sang, Roglic a pu repartir avec plusieurs coéquipiers au sein d'un groupe où figurait également Mathieu van der Poel. Mais sans réussir à limiter la casse face au peloton qui roulait alors à toute vitesse à l'approche du final. Roglic a coupé la ligne avec 2:27 de retard sur le vainqueur.

Girmay s'est imposé devant le Belge Wout Van Aert et le Français Arnaud Démare qui a enfin montré son bout du nez, alors que Jasper Philipsen a terminé sixième, privé de son poisson-pilote Mathieu van der Poel.

Un week-end pyrénéen très attendu

Au lendemain d'une étape très exigeante dans le Cantal, une échappée s'est rapidement formée sous une forte chaleur avec l'infatigable Norvégien Jonas Abrahamsen et trois coureurs français, Valentin Madouas, Quentin Pacher et Anthony Turgis. Les quatre hommes ont pris trois minute trente d'avance mais le peloton a ramené l'écart autour des deux minutes pour contrôler la course avant de reprendre l'échappée à quarante kilomètres de l'arrivée.

Au lendemain d'une étape difficile dans le Cantal, plusieurs coureurs ont souffert, dont Fabio Jakobsen et Pello Bilbao qui ont abandonné, malades, alors que Michael Morkov n'a pas pris le départ après avoir été testé positif au Covid-19.

Vendredi, les sprinteurs auront une nouvelle occasion de s'illustrer entre Agen et Pau avant un week-end pyrénéen très attendu dans l'optique d'une nouvelle passe d'armes entre Pogacar et Vingegaard, les deux grands favoris du Tour. Mais Roglic a sans doute définitivement perdu ses chances jeudi.