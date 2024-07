Tour de France : le Belge Victor Campenaerts s'impose dans l'émotion à Barcelonnette

Le Belge Victor Campenaerts, le plus fort d'une échappée au long cours, a remporté la 18e étape du Tour de France jeudi à Barcelonnette avant de partager tout de suite son bonheur au téléphone avec sa famille. Le coureur de Lotto s'est détaché d'un groupe de 36 coureurs à une trentaine de kilomètres de l'arrivée en compagnie du Français Mattéo Vercher (TotalEnergies) et du Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos) qu'il a ensuite battus, dans cet ordre, au sprint.

Première victoire sur le Tour

Le peloton comprenant tous les principaux favoris pointait à 15 minutes au moment de l'arrivée du vainqueur de cette étape courue dans un décor de carte postale. À peine arrivé, Campenaerts s'est jeté sur son téléphone pour partager la bonne nouvelle en visio avec sa compagne qui lui a montré son bébé.

Le Belge moustachu de 32 ans, dont c'est la première victoire sur le Tour de France, la plus belle de sa carrière, a alors éclaté en sanglots. Gros rouleur, Campenearts, qui avait déjà gagné sur le Giro et plusieurs chronos, s'est imposé en force lors d'un sprint lancé de loin par l'étonnant Mattéo Vercher, champion de France amateurs en 2022, et le très expérimenté Michal Kwiatkowski, champion du monde en 2014.