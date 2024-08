Tour de France femmes : la Néerlandaise Pieterse remporte la 4e étape, Vollering reste en jaune

La Néerlandaise Puck Pieterse a remporté dans un sprint à trois la 4ᵉ étape du Tour de France femmes en s'imposant devant sa compatriote Demi Vollering et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, mercredi à Liège. Vollering, vainqueure de la 3ᵉ étape mardi à Rotterdam, a conservé son maillot jaune au terme d'une course qui a emprunté plusieurs difficultés de l'Amstel Gold Race et de Liège-Bastogne-Liège. Pieterse, 22 ans, spécialiste du VTT et du cyclo-cross, a signé son premier succès professionnel sur route.

La jeune prodige de l'équipe Fenix-Deceuninck est parvenue à suivre les deux favorites du Tour, Vollering et Niewiadoma, dans la dernière difficulté de la journée, la terrible côte de la Roche-aux-Faucons et ses passages à 14% à 13 kilomètres de la ligne. Les Françaises Juliette Labous, Evita Muzic et Cédrine Kerbaol, candidates au podium, n'ont pas réussi à suivre, mais ont tout de même limité les écarts en terminant à une trentaine de secondes de Pieterse.

Au classement général, Vollering possède 22 secondes d'avance sur la gagnante du jour et 34 secondes sur Niewiadoma. Labous est cinquième à 56 secondes tandis que Kerbaol, maillot blanc de la meilleure jeune l'an passé, pointe en 9ᵉ position à 1'04". Jeudi, le peloton arrivera en France à Amnéville à l'occasion de la cinquième étape au départ de Bastogne en Ardenne belge. Une ultime occasion pour les sprinteuses de se mettre en évidence avant d'affronter les côtes des massifs du Jura, des Vosges et des Alpes de vendredi à dimanche.